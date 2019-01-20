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Россияне провалили масс-старт на КМ по биатлону

Йоханнес Бё Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Йоханнес Бё

спорт [ версия для печати ]

Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Он потратил на преодоление дистанции 36.43,8 минуты и допустил один промах на рубеже.

Вторым финишировал Юлиан Эберхард из Австрии, который проиграл Бё 0,6 секунды и допустил два промаха. Замкнул тройку призёров француз Кентин Фийон-Майе с отставанием в 2,8 секунды и одной незакрытой мишенью.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который занял 16-е место. Александр Логинов стал 17-м. Они проиграли лидеру 56.1 и 1.00,2 соответственно. Гараничев промахнулся дважды, Логинов — трижды. Ещё один россиянин — Матвей Елисеев — стал 24-м.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января женским масс-стартом.

Как писал News.ru, в поражениях Фуркада углядели тактический ход. Он в гонке стал четвёртым.


#сборнаяРоссии #биатлон
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