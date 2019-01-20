Россияне провалили масс-старт на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/9dbd32b2fe10e978b562600ab15532d5/5b718bde-939d-4779-b68f-de79f891092b_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Йоханнес Бё

Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Он потратил на преодоление дистанции 36.43,8 минуты и допустил один промах на рубеже.

Вторым финишировал Юлиан Эберхард из Австрии, который проиграл Бё 0,6 секунды и допустил два промаха. Замкнул тройку призёров француз Кентин Фийон-Майе с отставанием в 2,8 секунды и одной незакрытой мишенью.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который занял 16-е место. Александр Логинов стал 17-м. Они проиграли лидеру 56.1 и 1.00,2 соответственно. Гараничев промахнулся дважды, Логинов — трижды. Ещё один россиянин — Матвей Елисеев — стал 24-м.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января женским масс-стартом.

Как писал News.ru, в поражениях Фуркада углядели тактический ход. Он в гонке стал четвёртым.