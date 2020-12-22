Россияне признали Нурмагомедова самым популярным спортсменом 2020 года

https://static.news.ru/photo/def5477c-447c-11eb-b2ec-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным среди россиян спортсменом уходящего года. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За Нурмагомедова, объявившего в этом году об окончании своей карьеры, отдали голос 10% россиян. Второе место занял футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, за которого проголосовали 8%. Тройку лидеров замыкает с 2% теннисист Даниил Медведев. В пятёрку лидеров также вошли хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова.

Ранее 32-летний Хабиб Нурмагомедов был признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си. В компании отметили, что Хабиб трижды успешно защитил титул и показал себя как один из наиболее доминирующих спортсменов в истории смешанных единоборств. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед и 0 поражений, при этом 13 из этих боёв он провёл под эгидой UFC.

Как сообщал NEWS.ru, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что попробует вернуть в MMA российского бойца Хабиба Нурмагомедова. По его словам, он планирует провести встречу с бойцом в январе.