Российского гимнаста могут дисквалифицировать на год за букву Z на форме

Фонд гимнастической этики (GEF) планирует дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на этап Кубка мира в Дохе с буквой Z, наклеенной на форму. Срок отстранения спортсмена должен составить один год. Об этом в интервью ТАСС сообщила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена предложено дисквалифицировать на один год, — сказала Родионенко.

Она отметила, что инициатива наказания исходила от украинской стороны, которая выступала за пожизненную дисквалификацию. Также двум тренерам грозит штраф в размере 500 швейцарских франков.

Окончательно решение об отстранении должно быть принято до конца марта.

Российские спортсмены выступали на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе после того, как Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским гимнастам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации под флагом России.