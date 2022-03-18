Российского гимнаста могут дисквалифицировать на год за букву Z на форме
Российского гимнаста Куляка могут дисквалифицировать на год за букву Z на форме
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:51, 20 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Фонд гимнастической этики (GEF) планирует дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на этап Кубка мира в Дохе с буквой Z, наклеенной на форму. Срок отстранения спортсмена должен составить один год. Об этом в интервью ТАСС сообщила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена предложено дисквалифицировать на один год, — сказала Родионенко.
Она отметила, что инициатива наказания исходила от украинской стороны, которая выступала за пожизненную дисквалификацию. Также двум тренерам грозит штраф в размере 500 швейцарских франков.
Окончательно решение об отстранении должно быть принято до конца марта.
Российские спортсмены выступали на этапе Кубка мира в Дохе в нейтральном статусе после того, как Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским гимнастам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации под флагом России.
Ранее сообщалось, что на медиафасад стадиона в Екатеринбурге вывели слоганы в поддержку российской армии. На фасаде появились надписи: «Своих не бросаем Z», «Русская весна Z», «За президента Z».