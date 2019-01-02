Роналду поведал о реакции родных на слухи о насилии

https://news.ru/storage/news/3d76390e8e3c2c8ecccef3ec7f7f08f9/b1c14c77-977f-4466-be73-e7efac03fd9b_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, как отреагировала его семья на появление слухов об изнасиловании им американской модели Кэтрин Майорги.

«Обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье. Моя совесть чиста, я спокоен. Скоро вы узнаете правду», — заявил Роналду в интервью Record.

Ранее Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. По её словам, она подписала соглашение о неразглашении этого факта. Сообщалось, что за молчание она получила 375 тыс. долларов.

Как писал News.ru, Роналду назвал лучший год в карьере.