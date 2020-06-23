Прядкин: в РПЛ знали о тесте на коронавирус у игрока «Уфы» накануне матча

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Руководство российской премьер-лиги (РПЛ) было проинформировано накануне матча с «Тамбовом», что в «Уфе» у одного из футболистов сомнительный тест на коронвирус.

Об этом заявил глава РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора.

Мы были проинформированы накануне матча «Уфа» — «Тамбов». В «Уфе» был сомнительный результат, хотя до этого игроки семь раз сдавали тесты. Местный Роспотребнадзор тоже был проинформирован сразу, — заявил Прядкин.

Он добавил, что после того как результаты второго теста оказались положительными, были проведены все необходимые мероприятия с регулирующими органами Башкортостана. Все действовали строго по регламенту. Клуб изолировал этого члена команды.

Отмечается, что футбольный клуб «Уфа» со счётом 2:1 обыграл «Тамбов» в домашнем матче 23-го тура РПЛ. При этом «Тамбов» возвращался из Уфы с матча регулярным рейсом, который был заполнен другими пассажирами. Футболисты уже сделали анализ на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда не скрывала игрока с коронавирусом.