«Прощала многое»: Микулик рассказал об отношении Дмитриевой к Уткину Журналист Микулик: Дмитриева раскрыла Уткина и прощала ему многое

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Анна Дмитриева

Спортивный журналист Сергей Микулик в беседе с NEWS.ru рассказал, что комментатор и теннисистка Алла Дмитриева раскрыла своего коллегу Василия Уткина. По его словам, до знакомства с ней тот ничего не понимал в спорте. Как уточнил журналист, у Дмитриевой сработало чутье.

Она раскрыла Василия Уткина, который ничего не понимал в спорте, никогда им в детстве не занимался и ни за кого не болел. Тем не менее, чутье Дмитриевой сработало. Она ему сказала: «На, твори. Вот тебе площадка „Футбольный клуб“». И с этого пошел Вася, — поделился журналист.

Микулик уточнил, что Дмитриева в отличие от Уткина была очень организованным человеком, но за талант прощала тому все опоздания. Как подчеркнул журналист, ей удалось превратить телевидение в творческую редакцию и удержать многих талантливых людей.

Дмитриева была невероятно организованным человеком, а Вася был немножечко, мягко говоря, не таким, но за его талант прощала ему многое — опоздания, нестыковки. Талантливым людям она делала скидку, и, наверное, это многих удержало. Дмитриева из телевидения сделала творческую редакцию, — заключил Микулик.

Олимпийский чемпион по теннису и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ранее рассказал, что очень уважал и сильно любил Дмитриеву. Спортсмен отметил, что ее смерть — это большая потеря. Он выразил соболезнования родным и близким журналистки.