https://static.news.ru/photo/d01478b6-de31-11e9-9c72-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шляхтин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение WADA по РУСАДА. Он подчеркнул, что шансы на восстановление статуса ВФЛА после поступившей с Запада информации являются минимальными.

Шляхтин пояснил, что рабочая группа IAAF потребовала от российской стороны продолжить работу над сменой антидопинговой культуры, а также закрыть вопрос с перепроверкой допинг-проб Московской лаборатории. При этом федерация должна была иметь возможность убедиться в том, что пробы являются подлинными.

Ранее News.ru писал, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.