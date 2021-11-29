«Помним про Зидана и Матерацци»: Губерниев о брошенной перчатке Панарина

Спортсмены прибегают ко многим хитростям, чтобы вывести соперника из себя, иногда это личные моменты, иногда политика, рассказал NEWS.ru телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя инцидент во время матча НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» . Хоккеист первой команды — россиянин Артемий Панарин — бросил перчатку в игрока «медведей» канадца Брэда Маршанда. Последний, судя по всему, нелестно высказался о РФ и её президенте Владимире Путине.

Журналист также напомнил о конфликте французского футболиста Зинедина Зидана с итальянским коллегой по цеху Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Матерацци тогда оскорбил сестру и жену Зидана, за что получил удар головой в грудь. В итоге Зидану показали красную карточку и удалили с поля.

Для того чтобы вывести соперника из себя, спортсмены применяют самые разные истории. Иногда это личные моменты, иногда это касается политики. Другой вопрос, как на это реагирует противоположная сторона. Панарину надо быть поспокойнее, не обращать ни на кого внимания, заниматься хоккеем, радовать всех нас, забрасывать шайбы, — заявил Губерниев.

Комментатор добавил, что лучшей «местью» для хоккеиста станет заброшенная шайба в ворота соперника или силовой приём против обидчика, применяемый в рамках правил.

Мы же помним про Зидана и Матерацци. Справедливо удалили Зидана? Справедливо. То, что говорил Матерации про жену, родственников, — мерзость? Мерзость. Но правила нарушать не надо и перчатками тоже не надо бросаться, — подытожил Губерниев.

По данным газеты New York Post, инцидент произошёл в пятницу, 26 ноября. «Рейнджерс» одержал победу над «Брюинз» со счётом 5:2. Панарин забил победную шайбу. В конце встречи россиянин и канадец, известный своим провокационным поведением, начали о чём-то спорить. Находившийся в это время на скамейке Панарин бросил в Маршанда перчатку. В субботу, 27 ноября, стало известно, что за это департамент НХЛ по безопасности игроков оштрафовал россиянина на $5 тысяч. Причиной штрафа названо неспортивное поведение.

Как стало известно изданию, канадец упомянул Путина, а также сообщил, что никто из россиян не любит Панарина. Как заявил сам Артемий, когда он услышал слова о РФ, то потерял рассудок, он не считает своё поведение правильным, но находит ему объяснение.