Полузащитник «Челси» Анджорин покинул «Локомотив»

Руководство «Локомотива» приняло решение прекратить сотрудничество с полузащитником Фаустино Анджорином, который летом был арендован у лондонского «Челси». Московский клуб договорился о досрочном разрыве трудовых отношений, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере, — говорится в обращении на официальном сайте команды.

Причиной прекращения сотрудничества стала травма 20-летнего футболиста. Из-за перелома плюсневой кости англичанин выбыл на длительный срок и «Локомотив» не мог рассчитывать на его помощь во второй половине сезона. Учитывая, что в РПЛ действует лимит на легионеров, было решено разорвать действующее арендное соглашение.

Футболист провёл за российский клуб девять матчей, отметившись одним голом.

Ранее другой нападающий Зе Луиш рассказал о разрыве контракта с «Локомотивом». Клуб убрал форварда из заявки на сезон ещё летом, а 13 января стороны договорились прекратить сотрудничество.