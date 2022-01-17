«Я был абсолютно брошен»: Зе Луиш рассказал об уходе из «Локомотива»

Нападающий Зе Луиш рассказал о разрыве контракта с «Локомотивом». Клуб убрал форварда из заявки на сезон ещё летом, а 13 января стороны договорились прекратить сотрудничество. В своём интервью изданию «Чемпионат.com» нападающий из Кабо-Верде заявил, что инициатива расставания исходила от спортивного директора «железнодорожников» Томаса Цорна.

Никто со мной не разговаривал. Никто. Говорю же, я был абсолютно брошен. Обо мне даже новостей никаких не выходило. Было о восстановлении Миранчука, о восстановлении остальных, но ничего не сообщалось обо мне. Меня полностью отключили — будто я перестал существовать. Затем я получил предложение по расторжению контракта. Это было решение клуба, а не моё. Я был практически обязан его принять и принял. По сути, у меня не было выбора, — сказал Зе Луиш.

Также футболист отметил, что он не нравится спортивному директору клуба Томасу Цорну как игрок.

При этом Зе Луиш не стал комментировать информацию о том, что «Локомотив» выплатил ему зарплату до июня 2022 года. По его словам, «это не важно».

Нападающий из Кабо-Верде присоединился к «Локомотиву» в 2020 году. На его счету один гол и три результативные передачи в 16 матчах. В текущем сезоне форвард провёл за московский клуб три встречи, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну предложили выступать за национальную команду Армении. Как сообщает Armenian Football со ссылкой на главу Федерации футбола Армении (ФФА) Армена Маликбекяна, в настоящее время спортсмен взял время, чтобы обдумать предложение.