Польша захотела перенести матч со сборной России на нейтральное поле

Министр спорта Польши Камиль Бортничук рассказал о возможности переноса стыкового матча между сборными России и Польши по футболу из-за обострения ситуации на границе между Россией и Украиной. Польский политик выдвинул предложение провести игру на нейтральном поле. Об этом спортивный чиновник заявил в эфире «Польского радио 24»

По крайней мере, мы постараемся это сделать. Польская футбольная ассоциация разрабатывает вариант с игрой на нейтральном поле. Если мы не получим на это согласие со стороны РФ, будем думать дальше, — сказал Бортничук.

Сборные России и Польши должны провести матч 24 марта в Москве. Победитель этой встречи в решающем матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военнослужащих обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров республик. Также Путин дал поручение российскому МИД организовать переговоры с ЛНР и ДНР, чтобы обеспечить установление дипломатических отношений.