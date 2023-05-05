Подозреваемым в избиении баскетболиста Шведа предъявили обвинение Троих подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа официально обвинили в хулиганстве

Фото: Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

Троим фигурантам уголовного дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа предъявили обвинение по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Правоохранители разыскивают еще одного подозреваемого, которому удалось скрыться. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находится на контроле в прокуратуре.

Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам), — говорится в сообщении ведомства.

Процессуальные материалы на трех фигурантов поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру.

Шведа избили в ресторане Joon в центре Москвы 2 мая. Баскетболист отдыхал в заведении с супругой и друзьями. Когда он выходил на улицу, у него возник конфликт с компанией из нескольких человек. На улице между ними завязалась драка, спортсмену был нанесен удар, от которого он упал, тогда на помощь подоспели сотрудники ресторана, остановившие злоумышленников.

СМИ писали, что спортсмен получил черепно-мозговую травму. На следующий день в МВД сообщили о задержании троих подозреваемых. Один из них, представившийся Князем Амираслановым, заявил правоохранителям, что драку спровоцировала жена баскетболиста, которая была пьяна и оскорбляла компанию, после чего к перепалке подключился сам баскетболист.