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Месси побил рекорд и объяснился

Лионель Месси Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Лионель Месси

спорт [ версия для печати ]

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал 400-й забитый мяч в Ла Лиге.

«Я не зацикливаюсь на рекордах или цифрах, а предпочитаю фокусироваться на повседневной работе. Ясно, что без помощи партнёров по команде было бы невозможно забить 400 мячей»— цитирует Месси Mundo Deportivo.

Он добавил, что старается быть полезным команде в каждом конкретном матче.

В матче 19-го тура с «Эйбаром» 31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кто смог этого достичь.

Как писал News.ru, «Зениту» посоветовали купить победителя Лиги чемпионов.


#футбол #ЛионельМесси
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