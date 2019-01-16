Месси побил рекорд и объяснился

https://news.ru/storage/news/11aac2c2109e4b5d40851b680832b63a/adfa0832-af1d-4b31-9f91-abf224497325_850.jpg Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Лионель Месси

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал 400-й забитый мяч в Ла Лиге.

«Я не зацикливаюсь на рекордах или цифрах, а предпочитаю фокусироваться на повседневной работе. Ясно, что без помощи партнёров по команде было бы невозможно забить 400 мячей», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Он добавил, что старается быть полезным команде в каждом конкретном матче.

В матче 19-го тура с «Эйбаром» 31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кто смог этого достичь.

Как писал News.ru, «Зениту» посоветовали купить победителя Лиги чемпионов.