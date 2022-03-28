Победителю — бочка чёрной икры: глава «Нашего дела» о бое Смита и Рока

Глава бойцовского промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян в комментарии для NEWS.ru сообщил, что с удовольствием бы организовал бой между Уиллом Смитом и Крисом Роком, конфликт между которыми возник на прошедшей церемонии «Оскар-2022». «Победитель боя должен получить что-то исконно русское — бочку чёрной икры, гонорары тут ни при чём — для них это дело чести», — считает спикер.

С удовольствием организовал бы бой. Я считаю, кто как не «Наше дело» может организовать такой поединок. Я думаю, что ни Крису Року, ни Уиллу Смиту не нужны наши гонорары — это дело чести. Но конечно, это из области фантастики — тем более когда есть живой Дэйна Уайт. Но если что, «Наше дело» сделали официальное предложение Крису и Уиллу о проведении боя на нашей площадке, — заявил Арутюнян.

Крис Рок пошутил про жену Смита — Джаду Пинкетт-Смит. Актриса страдает от алопеции, у неё выпадают волосы. Рок в шутку посоветовал ей сыграть главную роль в фильме «Солдат Джейн 2». Главную роль в первой части сыграла Деми Мур, которая ради роли побрилась наголо.

Смит сначала посмеялся над шуткой Рока, но затем, увидев реакцию своей жены, подошёл к ведущему церемонии и ударил его по лицу.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на эпизод, произошедший на церемонии вручения «Оскара» между актёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком. По мнению спортивного функционера, ссора двух голливудских звёзд стала украшением этого мероприятия.