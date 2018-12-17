Пике назвал сроки ухода из футбола

https://news.ru/storage/news/30b657fc1ca559fdb5036963fc689b9e/cf7f2532-4e7f-4e84-a053-3102f6e3dc26_850.jpg Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жерар Пике

Защитник сборной Испании по футболу и игрок «Барселоны» Жерар Пике после победы в матче 16-го тура Ла Лиги против «Леванте» (5:0) заявил, что покинет клуб после того, как перестанет наслаждаться футболом.

«Мне всегда тяжело начинать сезон, но когда придет день и я перестану получать удовольствие от того, что я делаю, я уйду», — цитирует Пике Football Espana.

Футболист добавил, что команда в последние недели играла лучше. Он также отметил, что клубу нужно улучшать игру в защите, а с нападением проблем нет.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка.