Пике назвал сроки ухода из футбола

Защитник сборной Испании по футболу и игрок «Барселоны» Жерар Пике после победы в матче 16-го тура Ла Лиги против «Леванте» (5:0) заявил, что покинет клуб после того, как перестанет наслаждаться футболом.
«Мне всегда тяжело начинать сезон, но когда придет день и я перестану получать удовольствие от того, что я делаю, я уйду», — цитирует Пике Football Espana.
Футболист добавил, что команда в последние недели играла лучше. Он также отметил, что клубу нужно улучшать игру в защите, а с нападением проблем нет.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очка.