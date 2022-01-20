Пеле госпитализировали ради химиотерапии

Бывший футболист из Бразилии Пеле был госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Известно, что знаменитый 81-летний спортсмен в августе 2021 года перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает ESPN.
По информации источников телеканала, Пеле в рамках планового лечения
Ранее нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин стал обладателем антипремии «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года». Награда вручается худшим игрокам чемпионата Италии.
В текущем сезоне спортсмен провёл за «Фиорентину» пять матчей и не отметился результативными действиями. Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).