Останкинская башня окрасилась в спартаковские цвета в честь столетия клуба

Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник, 18 апреля, окрасилась в красно-белые цвета. Сооружение сменило подсветку, чтобы поздравить московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летием.
В течение дня на башне будут демонстрироваться видео в честь столетия «Спартака»,
Московский клуб является десятикратным чемпионом России и 12-кратным чемпионом СССР. В сообщении на сайте Останкинской башни говорится, что «Спартак» — самая популярная футбольная команда России.
В последнем матче, который состоялся в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.