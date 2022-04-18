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Спорт

Останкинская башня окрасилась в спартаковские цвета в честь столетия клуба

Останкинская башня окрасилась в красно-белые цвета в честь столетия «Спартака»
10:44, 18 апреля 2022
Останкинская башня окрасилась в спартаковские цвета в честь столетия клуба Останкинская башня в ночь на понедельник 18 апреля Фото: Социальные сети «Спартака»
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Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник, 18 апреля, окрасилась в красно-белые цвета. Сооружение сменило подсветку, чтобы поздравить московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летием.

В течение дня на башне будут демонстрироваться видео в честь столетия «Спартака», сообщается на официальном сайте башни.

Московский клуб является десятикратным чемпионом России и 12-кратным чемпионом СССР. В сообщении на сайте Останкинской башни говорится, что «Спартак» — самая популярная футбольная команда России.

В последнем матче, который состоялся в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.

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