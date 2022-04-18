Останкинская башня окрасилась в спартаковские цвета в честь столетия клуба

Фото: Социальные сети «Спартака»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил высказывания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая раскритиковала лыжницу Веронику Степанову и заявила, что она подцепила «звёздную болезнь». По словам журналиста, Вяльбе хочется быть главным спикером лыжного спорта в медийном пространстве и ей не нравится популярность Степановой.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил высказывания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая раскритиковала лыжницу Веронику Степанову и заявила, что она подцепила «звёздную болезнь». По словам...