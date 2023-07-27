«Она не предатель»: экс-тренер Исинбаевой заступился за спортсменку Тренер Петров: Исинбаеву нельзя осуждать за переезд в другую страну

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Елена Исинбаева

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не является предателем родины, она успешно выступала и приносила славу России, заявил NEWS.ru бывший тренер спортсменки Виталий Петров. По его мнению, нельзя осуждать ее за переезд в другую страну, потому что она имеет право жить там, где хочет.

Кто сказал, что Исинбаева враг народа? То, что происходит сейчас, — не вина спортсменов. У спортсменов короткое время в спорте, они ищут, как лучше. Они приносят славу народу, а их осуждают. А сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше. Почему нужно человеку запрещать куда-то ехать, где-то жить, даже что-то говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет. Она не предатель, — сказал Петров.

Тренер считает, что нельзя осуждать Исинбаеву. Петров добавил, что олимпийская чемпионка все заработала честным трудом, и она имеет право открыть бизнес или теоретически купить виллу в Испании.

Она имела деньги, у нас были многомиллионные контракты со спонсорами. Почему она не могла открыть свой бизнес? Почему не может купить виллу в Испании, Америке или Италии? Она сама заработала, своим честным трудом. Люди, которые наворовали, — нормальные, а тот же Сергей Бубка — звезда столетия — тоже говорят, что он плохой, — отметил тренер.

Петров добавил, что поддерживает связь с Исинбаевой, они поздравляют друг друга с днем рождения, встречаются на соревнованиях и спокойно общаются.

Ранее Исинбаева опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», сообщив о том, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК.

Она также отметила, что до 2018 года выступала за клуб ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».