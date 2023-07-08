Олимпийский комитет РФ не получал приглашений для участия в Азиатских играх

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года, заявил президент ОКР Станислав Поздняков. В комментарии ТАСС он отметил, что прозвучавшие заявления больше напоминают данные ранее рекомендации, и на их основании спортсмены не могут начать необходимую подготовку.

Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла, — сказал Поздняков.

Тем более, отмечает президент ОКР, количество времени, оставшегося до начала соревнований, не позволит спортсменам прийти в необходимую для достижения результата форму. Отдельно Поздняков указал на нецелесообразность организационных, финансовых, логистических и прочих условий такой поездки.

Ранее СМИ сообщали, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.