Боец смешанных единоборств Алексей Олейник в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги уходящего года, а также поделился своими ожиданиями от 2019-го.

— Подходит к концу 2018 год. Каким в спортивном плане он вам запомнился?

— Это год состоял из большого объёма планомерной спортивной работы. Нелёгкой, но вполне привычный для любого профессионала. В этом году было два боя (май — Жуниор Албини, сентябрь — Марк Хант), в обоих я смог одержать победу, так что наш изначальный план сработал.

— Какие три события вы бы могли выделить?

— Я бы выделил одно событие, которые было важно мне и всему сообществу единоборств. Кто бы за кого ни болел — за наших или нет, но все в нашей стране ждали UFC. Долгожданный турнир этого промоушна прошёл в сентябре в Москве, его очень долго ждали в России. Благодарен богу за то, что имел к этому событию непосредственное отношение — мой бой с Хантом был венцом бойцовского вечера. Во всех отношениях это главное событие в мире единоборств в этом году. Уже намечен следующий турнир, который, думаю, будет ещё лучше.

vk.com/alexeyoleynik1

— Лучший спортсмен в России и в мире в 2018 году?

— Не могу выделить кого-то одного, так как не считаю, что кто-то вложил больше всех сил и усилий. Есть те, кто проделал большую работу, но о них услышали только-только.

— Для многих минувший год прошёл под знаком чемпионата мира по футболу. Удалось ли нам превзойти все ожидания?

— Если честно, не очень увлекаюсь футболом. Результат сборной — это не то, чем хотелось бы гордиться, если честно. Вот в единоборствах так: если десять раз проиграл, а на одиннадцатый смог одержать победу, это не значит, что тебя надо хвалить, носить на руках и осыпать золотом. Да, ребята молодцы. Надеюсь, для них это был переломный момент, после которого футболисты пойдут до конца. Им надо понять, что они одни из самых высокооплачиваемых в России, на них рассчитывает вся страна. Многие думают лишь только о себе и о каких-то своих собственных выгодах.

— Бой Хабиба и Конора в плане зрелищности и пиара может сравниться с чемпионатом мира?

— Для фанатов ММА — конечно, а вот если смотреть на это всё со стороны любителей футбола, наверное, нет. У каждого ведь свои интересы. Те, кто пристально следит за единоборствами, сильно порадовались этому поединку.

vk.com/alexeyoleynik1

— Ситуация, возникшая после боя Нурмагомедова и Макгрегора, не слишком испортила общий позитивный фон от победы?

— Конечно, испортила очень сильно. Все сопереживающие тут разделились на два лагеря. Если бы бой завершился и подняли вверх руку победителя — это одно. Ты наказываешь своего оппонента перед миллионами зрителей — это ведь очевидная победа. А то, что произошло после боя, имело большой негативный отклик за рубежом. Многие претензии были в том плане, что «вы, россияне, себя несдержанно ведёте. Вы — неуравновешенные и неадекватные». Мне такое было очень неприятно слышать, ведь за свою двадцатилетнюю карьеру подобного себе не позволял, а меня сгребли под одну гребёнку. Я таких поступков понять не могу, если честно. Даже все объяснения не могут быть серьёзными. Надо было закрывать эту историю сдачей соперника в октагоне, а не дракой в зале. Выяснять отношения непонятно с кем — это должно быть ниже достоинства чемпиона.

— Чего стоит ждать, на ваш взгляд, от 2019 года?

— Минимум двух турниров UFC в России, которые сейчас запланированы. Думаю, они пройдут на высоком уровне.

vk.com/alexeyoleynik1

— Увидим ли мы в следующем году Алексея Олейника в октагоне?

— Мне пытались назначить бой на 29 декабря, затем перенесли на начало февраля, потом — на 23-е. В последний раз разговор шёл об апреле. Я всегда отвечал на их предложения согласием, но пока что мне контракт так и не прислали. Называли разных соперников, но я не знаю, с кем в итоге окажусь в клетке. Пока выходит, что оппонентом станет не тот, с кем я желал соперничать. Я хочу драться с топами. Раз в UFC считают, что мне надо соперничать с теми, кто ниже меня в рейтинге, — пусть так и будет. Хотя я прошу более сильного бойца. Понятно, если бы я хотел схитрить, просил бы слабого оппонента, но нет, я хочу биться только с лучшими.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Здоровья вам душевного и физического.