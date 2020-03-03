https://static.news.ru/photo/3bc79936-5d34-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Олимпийские игры в Токио-2020 могут перенести на конец года из-за угрозы распространения коронавируса.

Президент Федерации конькобежного спорта Японии Сэйко Хасимото заявила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет стране откладывать проведение Игр, сообщает Sport24 со ссылкой на японские СМИ.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.