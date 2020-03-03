Олимпийские игры в Токио-2020 могут перенести на конец года из-за угрозы распространения коронавируса.
Президент Федерации конькобежного спорта Японии Сэйко Хасимото заявила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет стране откладывать проведение Игр,
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.
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