«Огромная потеря для спорта»: Тарасова о погибшем фигуристе Тене Тарасова назвала погибшего фигуриста Тена необыкновенным тружеником

Фото: David G. Mcintyre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Денис Тен

Смерть фигуриста Дениса Тена является огромной потерей для мирового спорта, рассказала NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она призналась, что была счастлива тренировать его. Тарасова назвала Тена одним из самых любимых фигуристов.

Я была счастлива, что он у меня был, удалось его тренировать, просто была счастлива. У него был необыкновенный талант, труженик, очень интересный человек. Это настоящая, огромная потеря для спорта. И пусть ответят все те, кто имеет отношение к его гибели, — заявила Тарасова.

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Денис Тен погиб ровно пять лет назад, 19 июля 2018 года в Алма-Ате. В тот день он вышел из кафе, направился на парковку к своему автомобилю и увидел, что двое злоумышленников снимают с него зеркала. Спортсмен побежал за преступниками, завязалась драка, в которой фигурист получил два ножевых ранения в ногу. Спортсмена успели госпитализировать, но в больнице он скончался. За месяц до смерти Тен отметил 25-летие.

Ранее Тарасова поддержала заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что российские спортсмены не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже на правах, которые схожи с командой беженцев. По ее словам, атлеты из России ни от кого не бегут.