«Одноклассники» поддержат российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Социальная сеть «Одноклассники» произведёт ряд изменений к предстоящим Олимпийским играм в Пекине. Они помогут активно болеть за российских спортсменов, получать последние новости об играх и узнавать интересные факты от самих олимпийцев, сообщает пресс-служба социальной сети.

С 3 февраля пользователи ОК смогут наблюдать за Олимпийскими зимними играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей. Туда будут попадать публикации Олимпийского комитета России (ОКР), а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и многих других.

Также в соцсети появятся тематические рамки от официальной группы ОКР в поддержку наших спортсменов. А с 4 февраля всем пользователям соцсети будут доступны ещё и рамки #wewillROCyou. Напомним, что российская сборная, лишённая возможности выступать под национальным флагом из-за санкций, будет использовать символ Russian Olympic Committee (ROC). Рамки бесплатно доступны всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки».

Кроме того, «Одноклассники» и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены нынешней сборной и известные спортсмены прошедших Олимпиад ответят на вопросы детей. Ранее прошёл конкурс на лучший вопрос от юных пользователей об олимпийских видах спорта. Первым на вопросы ответил Александр Перетягин — вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.

Также в соцсети доступны видеоролики с рассказами о разных видах спорта. В группе ОКР уже можно найти ролики о прыжках с трамплина, кёрлинге, лыжах, сноуборде и конькобежном спорте.

Ранее стало известно, что «Одноклассники» проведут серию эксклюзивных интервью со спортсменами на Олимпийских играх в собственном онлайн-шоу «ОК на связи!». Первой гостьей стала двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года, фигуристка Евгения Медведева.