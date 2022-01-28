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«Одноклассники» проведут интервью со спортсменами на ОИ в Пекине

16:03, 28 января 2022
«Одноклассники» проведут интервью со спортсменами на ОИ в Пекине Фото: Пресс-служба сети «Одноклассники»
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Социальная сеть «Одноклассники» проведёт серию эксклюзивных интервью со спортсменами на Олимпийских играх в Пекине в собственном онлайн-шоу «ОК на связи!». Линейку олимпийских эфиров открывает интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой, сообщает пресс-служба социальной сети.

Я стараюсь затронуть сразу несколько сфер и чётче понять, чем хочу заниматься. Хочется стать таким человеком, который после спорта конкретно определился с профессией, с собственными задачами, как, например, Ляйсан Утяшева. Хочется стать человеком, который нашёл себя в жизни после спорта, поэтому, зная, что у меня сейчас несколько путей, я пытаюсь понять, какой из них для меня более комфортный, — рассказала Медведева о планах на будущее.

Во время Олимпиады «ОК на связи!» будет проводить прямые эфиры каждый четверг, 3, 10 и 17 февраля. Спортсмены из команды Олимпийского комитета России (ОКР) расскажут о подготовке к соревнованиями и атмосфере на главном спортивном мероприятии года.

Ранее стало известно, что «Одноклассники» выплатят свыше 1,2 млрд рублей за 2021 год разработчикам мобильных игр. Их месячная аудитория в прошлом году превысила 13 млн пользователей.

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