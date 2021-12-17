Сборная Норвегии в четвёртый раз выиграла женский ЧМ по гандболу

Сборная Норвегии победила команду Франции со счётом 29:22 в финальном матче женского чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходили в Испании. Финальную встречу обслуживали российские арбитры Татьяна Берёзкина и Виктория Алпаидзе.

Норвежская команда в четвёртый раз выиграла ЧМ. Ранее команда побеждала на мировых первенствах в 1999, 2011 и 2015 годах. По количеству чемпионских титулов норвежки сравнялись со сборной РФ. Команды Норвегии и Франции в четвёртый раз встретились в решающем матче мирового первенства, до этого сборные играли в финале в 1999, 2011 и 2017 годах.

В матче за третье место сборная Дании одержала победу над испанками со счётом 35:28. Сборная России завершила выступление на турнире, проиграв на стадии четвертьфинала норвежкам (28:34).

Ранее сообщалось о бесследном исчезновении иранской гандболистки Шагайег Бапири, которая пропала во время чемпионата мира в Испании в этом году. Последний матч она провела с командой Камеруна, всего на ЧМ спортсменка провела шесть встреч, набрав шесть баллов.