«Никакая на хрен не семья»: Вяльбе отказалась прогибаться под биатлонистов Вяльбе отказалась называть лыжников и биатлонистов одной семьей

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с NEWS.ru раскритиковала решение сократить дистанцию Гонки Легкова с 50 км до 20 в угоду биатлонистам, которые примут в ней участие. Она также отказалась считать лыжников и биатлонистов одной семьей.

Я не понимаю, это лыжные гонки или биатлон? Что это такое? Биатлонисты... Мы под них еще и подстраиваемся. 20 километров для них обязательно сделают. Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья. Коллеги — да, но не семья. Биатлонисты ни бегать не умеют, ни стрелять, — сказала Вяльбе.

Гонка Легкова — ежегодное спортивное мероприятие, которое в этом году отметит десятилетие. Оно посвящено победе Александра Легкова на Олимпиаде 2014 года в гонке на 50 км. В 2024 году соревнования пройдут 23–24 февраля в городе Пересвете.

Ранее Вяльбе в разговоре с NEWS.ru поблагодарила «снайпера», который помог российским спортсменам Александру Легкову, Максиму Вылегжанину и Илье Черноусову занять весь пьедестал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Легков взял золото в марафоне на 50 км.