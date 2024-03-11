Непомнящий назвал идеального тренера для «Спартака» Тренер Непомнящий: Осинькин мог бы подойти «Спартаку»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валерий Непомнящий

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru заявил, что посмотрел бы на Игоря Осинькина в качестве главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Сейчас этот специалист работает в самарских «Крыльях Советов». Как признался Непомнящий, ему интересно посмотреть, как бы Осинькин поработал с таким качественным составом, как у «Спартака».

Я как-то уже имел неосторожность сказать, что я бы с удовольствием посмотрел на Игоря Осинькина в качестве тренера «Спартака», как он поработает с таким качественным составом, — отметил Непомнящий.

Ранее Непомнящий заявил, что руководство «Спартака» оказалось в непростом положении, поскольку уволить сейчас главного тренера Гильермо Абаскаля — значит расписаться в большой грубой ошибке и пустить сезон под откос. По его словам, испанский специалист допустил несколько серьезных ошибок, поэтому необходимо вмешаться. По мнению специалиста, в «Спартаке» видна явная недоработка в тренерском штабе, кроме того, в команде наблюдается не самая лучшая атмосфера. Также Непомнящий считает, что Абаскаль проводит не всегда логичные изменения в составе.