«Сезон под откос»: Непомнящий указал на ошибки Абаскаля в «Спартаке» Тренер Непомнящий: увольнение Абаскаля будет означать грубую ошибку руководства

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Гильермо Абаскаль

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» оказалось в непростом положении, поскольку уволить сейчас главного тренера Гильермо Абаскаля значит расписаться в большой грубой ошибке и пустить сезон под откос, заявил NEWS.ru экс-главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, испанский специалист допустил несколько серьезных ошибок, поэтому необходимо вмешаться.

Уволить [Абаскаля] сейчас — значит расписаться в большой грубой ошибке, пустить сезон под откос, если выбор пал на специалиста, который ничем себя не зарекомендовал, кроме как работал в некоторых клубах. А если Абаскаля сохранить, требуется вмешаться в его работу. Я имею в виду, что явно что-то в команде не в порядке. Была качественная игра против «Зенита, проходит неделя и все разбивается о «Факел». Да, крепкая, кусачая команда, но это не «Зенит», — сказал Непомнящий.

По мнению специалиста, в «Спартаке» видна явная недоработка в тренерском штабе, кроме того, в команде наблюдается не самая лучшая атмосфера. Также Непомнящий считает, что Абаскаль проводит не всегда логичные изменения в составе.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что санкционное давление в спорте на Россию усиливается и положительных изменений ждать не стоит. В то же время он считает, что все быстро меняется, и через какое-то время изменения могут случиться.