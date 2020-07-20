Наставник хоккейного клуба «Авангард» вернулся в Россию из Канады

https://static.news.ru/photo/2b54af1a-caa5-11ea-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Роберт Хартли прибыл из Канады в расположение команды, которая сейчас проводит тренировочный сбор в Балашихе.

Как сообщает пресс-служба клуба, Хартли и три легионера — Вилле Покка, Корбэн Найт и Оливер Каски — присоединились к команде в Балашихе. Наставник провёл командное собрание, а потом — тренировку на льду.

Сейчас идут тренировочные сборы, и я сказал игрокам, что именно сейчас мы закладываем фундамент. В нашей сфере переходы игроков — привычное дело, всегда нужно адаптироваться, — цитирует его пресс-служба.

По словам Хартли, хоккей — простая игра, если учтены все детали, а игроки демонстрируют самоотдачу. Он добавил, что в предсезонный сбор всегда вносятся определённые коррективы с учётом сильных и слабых сторон команды. Изменения в игре вносятся в зависимости от конкретного противника.

Кроме того, Хартли отметил, что знает всех новичков. Найт, к примеру, был его игроком в Калгари, Каски выступал за сборную Финляндии и теперь поможет команде в атаке.

Как писал NEWS.ru, главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли признался, что боялся ехать работать в Россию, потому что многие говорили ему, что здесь не заплатят по контракту, ужасные самолёты и отвратительная еда.