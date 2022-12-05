МОК отказался снимать санкции против спортсменов из России МОК: санкции против спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе

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Санкции и защитные меры в отношении спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе. Об этом по итогам первого дня исполкома в Лозанне заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы российские и белорусские атлеты смогли выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Слова Адамса приводит РИА Новости.

Все, что я могу сказать: наша позиция не изменилась, мы дали все объяснения по поводу санкций и защитных мер. Надо разделять санкции против правительств. Они заключаются в том, что не должно проводиться соревнований на их территории, не должны быть представлены флаги, гимны и так далее. Второе — защитные меры. Сейчас не время для снятия санкций с России и Белоруссии, — сказал спортивный функционер.

МОК в конце февраля текущего года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спорстменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях. Причиной стало начало специальной операции на Украине. В этой связи ряд федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой. Также были отменены международные соревнования на территории РФ. Кроме того, часть федераций допустили выступление спорстменов из двух стран исключительно в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине до особого распоряжения. Санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ввели в 2015 году в связи с допинговым скандалом.

Также стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.