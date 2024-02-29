МОК не будет давать новых рекомендаций по допуску России на ОИ-2024

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Международный олимпийский комитет не будет давать дополнительных рекомендаций по допуску спортсменов из России на летние Олимпийские игры в Париже, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. Рекомендации, опубликованные 8 декабря прошлого года, являются окончательными, и никаких дополнительных уточнений не будет.

Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего, — приводит агентство ответ МОК.

В рекомендациях, о которых идет речь, российским и белорусским спортсменам разрешается участвовать в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. До участия не будут допущены спортсмены и персонал, которые поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России и Минспорту сформировать предложения по участию россиян в Олимпиадах. Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх будет решен после того, как МОК предоставит финальные рекомендации по допуску.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России есть разные точки зрения по участию российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе, но поручения президента представить предложения на этот счет должны быть выполнены. По его словам, также должны быть сформированы соответствующие рекомендации.