Песков: в РФ есть разные точки зрения на нейтральный статус россиян в ОИ

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В России есть разные точки зрения относительно участия российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе, но поручения президента представить предложения на этот счет должны быть выполнены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, также должны быть сформированы соответствующие рекомендации.

Были поручения президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены и должны быть сформированы соответствующие рекомендации, — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин поручил Минспорту РФ и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в парижской Олимпиаде. Помощник главы государства Игорь Левитин заявил, что отборочные соревнования уже идут.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов, прошедших отбор, допустят до парижских Игр в индивидуальном нейтральном статусе, без флага и гимна, а также другой символики РФ. Вместе с тем МОК запретил участвовать в соревнованиях атлетам, связанным с силовыми структурами и поддерживавшим спецоперацию.

23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение МОК о приостановке членства ОКР в организации. Комиссия постановила, что это не нарушило принципы законности и равенства.