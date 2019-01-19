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«Челси» согласился отпустить Эдена Азара

Эден Азар Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эден Азар

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб «Челси» согласился расстаться с бельгийцем Эденом Азаром. Спортсмен «рвётся» в ряды мадридского «Реала».

Лондонцы готовы оформить трансфер за €100 млн. Действующий контракт полузащитника истекает летом 2020 года, пишет Marca.

«Сливочные» постоянно пытаются сбить цену на бронзового призёра прошедшего в России чемпионата мира. Ранее британские «пенсионеры» требовали у испанцев €112 млн.

Азар не намерен переписывать соглашение с нынешней командой и уже отклонил два предложения. Футболист защищает цвета «Челси» с 2012-го. Переход из французского «Лилля» обошёлся «синим» в €35 млн. За шесть лет в стане лондонцев бельгиец сыграл свыше 200 матчей и забил более 70 голов.

Ранее News.ru сообщал о возможном переходе российского футболиста Артёма Дзюбы в английский «Эвертон». Пока точно неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер. Команда из Ливерпуля интересовалась игроком ещё летом прошлого года и сейчас вновь проявляет к форварду интерес.


#футбол #челси #трансфер #деньги #ЭденАзар #РеалМадрид
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