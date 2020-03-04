https://static.news.ru/photo/d87d0010-5eae-11ea-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия за последние 10 лет провела все самые главные спортивные мероприятия, заявил министр спорта Олег Матыцин в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020 и посвящённую образованию в спорте.

Мне важно понять, как дальше мы будем строить взаимосвязь с образовательным сообществом. Министерство спорта рассматривает этот проект как ещё один важный элемент для развития наследия. Россия за последние 10 лет провела, наверное, все самые главные спортивные мероприятия. Но самое главное — каждое из этих событий соответствовало установленным стандартам проведения мероприятия, — сказал Матыцин журналистам.

Также глава ведомства назвал спорт одним из главных факторов формирования устойчивой политики.

Говорят, что спорт находится вне политики. Но я считаю, что спорт является одним из главных факторов формирования устойчивой политики и открытости. Спорт должен формировать взгляд политики для развития общества внутри страны и международного сообщества, — сказал он.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с просьбой защитить интересы спортсменов перед Играми 2022 года в Пекине, писал NEWS.ru.