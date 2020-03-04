https://static.news.ru/photo/85404366-5e05-11ea-b3f4-fa163e074e61_660.jpg Семён Елистратов Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с просьбой защитить интересы спортсменов перед Играми 2022 года в Пекине.

Пожелание у меня только одно: чтобы в 2022 году у нас за спиной стояли люди, которые смогут защитить наши интересы. Чтобы не повторилась история с 2018 годом, когда никто не стоял за нами, кроме федерации, — приводит слова Елистратова пресс-служба Минспорта.

Матыцин в своём ответе подчеркнул, что Министерство будет делать всё для защиты спортсменов.

Не нужно ждать 2022 года, нужно уже сейчас выстраивать конструктивный диалог с международными организациями и федерациями, — добавил Матыцин.

Ранее сборная России выиграла серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.