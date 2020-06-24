Макгрегор назвал «прикрытием» болезнь отца Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/64a1621a-b65d-11ea-a52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор прокомментировал в своём Instagram-аккаунте болезнь отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он назвал коронавирус прикрытием.

Прикрытие, чтобы скрыть недостаток активности и прекращение боёв. Удачи, но помни, Аллах видит всё, — написал Макгрегор.

Вероятно, причиной для такого заявления стал пост, в котором ранее двоюродный брат Нурмагомедова высмеял ирландца.

Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь, — написал он под видеороликом с удушающим приёмом над Макгрегором.

Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с подозрением на коронавирус 25 апреля 2020 года. Позднее стало известно, что он доставлен в Москву. Его состояние резко ухудшилось.

Как писал NEWS.ru, ранее Нурмагомедов рассказал о самочувствии своего отца. Он также выразил благодарность врачам за лечение.