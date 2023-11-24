Костомаров анонсировал возвращение на лед Костомаров пообещал в скором времени выйти на лед на коньках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил на форуме «Грани личного бренда», что намерен вернуться на лед на коньках, передает корреспондент NEWS.ru. Он признал, что пока не может кататься как прежде, но работает над этим.

В кроссовках на лед — ерунда. Скоро я выйду на коньках. Ведется работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше, — сказал фигурист.

Он также рассказал, что в определенные моменты спортивной карьеры испытывал отчаяние из-за отсутствия значимых результатов. По словам Костомарова, он очень переживал из-за своих 9–11-х мест на чемпионатах Европы и мира на фоне более успешных коллег.

Но я вошел в колею, в то время в танцах на льду по ступенькам иерархия шла. Были Илья Авербух с Ириной Лобачевой, были Олег Овсянников с Анжелой Крыловой, и ты стоишь в вагончике за ними, нужно дождаться, когда они закончат. Ты смиренно ждешь, но тебе 25 лет, ты здоровый мужик, а у тебя результатов нет, и приходит отчаяние, — рассказал спортсмен.

Он также привел в пример Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которые «выиграли все уже в 20 лет». Костомаров отметил, что, глядя на них, задумывался об одиночном катании.

Ранее фигурист рассказал, что у него были сложные отношения с партнершами на льду. По его мнению, трудности возникали из-за того, что каждый в паре пытался «тянуть одеяло на себя», вследствие чего возникала необходимость в смене партнера.