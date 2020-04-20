Губерниев похвалил СБР за назначение Волкова тренером сборной

https://static.news.ru/photo/3dba4902-832f-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кабуков Фото: biathlonunion.kz

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал мудрым решение Союза биатлонистов (СБР) включить Алексея Волкова в тренерский штаб резервного состава мужской сборной России.

Лёша будет классным тренером, я убеждён! Молодец, что в депутаты не пошёл - надо кому-то и настоящим делом заниматься, - заявил Губерниев.

По информации СБР, в штаб основного состава мужской сборной, помимо Кабукова, вошли Максим Максимов и Артём Истомин. Николай Загурский стал вторым тренером женской команды. В штабы резервных команд попали Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович, Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

СБР до 27 апреля представит тренеров и список кандидатов в национальные сборные для утверждения в Министерстве спорта.

Как писал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв публично критиковал кандидатуры иностранцев Кабукова и Королькевича в качестве руководителей сборных. Первый — экс-наставник национальной команды Казахстана, второй — специалист словенско-белорусского происхождения.