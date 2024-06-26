Известная лыжница возмутились трансляцией Евро-2024 в России «Спорт-Экспресс»: Вяльбе возмутилась количеству трансляций матчей Евро-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Вяльбе

Отечественное телевидение очень мало показывало Игры БРИКС, но теперь регулярно транслирует матчи чемпионата Европы по футболу в Германии, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает «Спорт-Экспресс». Она добавила, что из принципа не следит за Евро-2024.

Турнир не смотрю. И не потому что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы. То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно, — сообщила она.

По мнению Вяльбе, болельщики без проблем могли бы следить за Евро-2024 в интернете. По ее мнению, в стране нужно популяризировать свой спорт.