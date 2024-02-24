Испания, удаление фото с Путиным, Навка: как сейчас живет Елена Исинбаева

Фото: Kremlin.ru

Елена Исинбаева

Елена Исинбаева — легкоатлетка, прыгунья с шестом. Является двукратной олимпийской чемпионкой (2004 и 2008 годы), бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. В 2023 году появилась информация о том, что спортсменка живет на острове Тенерифе. Что об этом известно, чем она занимается сейчас?

Что известно о личной жизни Исинбаевой

В 2014 году Елена Исинбаева родила дочь Еву от метателя копья, члена сборной России Никиты Петинова. В том же году пара узаконила отношения.

В 2018 году у супругов родился второй ребенок — сын Добрыня.

Что известно о политической позиции и воинском звании Исинбаевой

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.

В 2017 году спортсменка стала членом движения Putin Team. В январе 2020 года она была включена в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции.

В 2013 году на чемпионате мира в Москве Исинбаева высказалась в защиту законов о запрете «гей-пропаганды» (ЛГБТ, движение признано экстремистским в РФ и запрещено) среди несовершеннолетних. Эта история вызвала скандал в Европе, легкоатлетку обвиняли в гомофобии.

Также Исинбаева является инструктором по легкой атлетике ЦСКА, имеет звание майора. В 2016 году она приезжала поддержать российских военных на базу Хмеймим в Сирии.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости 5 февраля 2014-го. Президент России Владимир Путин и мэр Олимпийской деревни в Сочи Елена Исинбаева перед церемонией приветствия делегации Олимпийского комитета России в Олимпийской деревне

Что известно о недавнем скандале с Исинбаевой

В 2023 году в СМИ появилась информация о том, что Елена Исинбаева живет на острове Тенерифе. В соцсетях спортсменка сообщила, что в России, «как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу».

В ее случае речь идет о принадлежности к ЦСКА. Она также объяснила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в ВС РФ. Также как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — отметила легкоатлетка.

Спортсменка также назвала себя человеком мира. Спустя время она удалила из соцсетей фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как в России отреагировали на заявление Исинбаевой

В России высказывание Елены Исинбаевой вызвало скандал.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать в Махачкале легкоатлетический стадион, названный в честь нее. Министр спорта России Олег Матыцин назвал отношение Исинбаевой к воинскому званию недопустимым.

При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал не горячиться и «разобраться в фактологии», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не забывать про ее заслуги перед страной.

«Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живет, в конце концов, совершенно неважно», — пояснил представитель Кремля.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Елена Исинбаева во время церемонии открытия III Всемирных зимних военных игр — 2017

Как Исинбаева связана с МОК

В Международном олимпийском комитете (МОК) к лету 2023 года оставалось всего четверо россиян: Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев являются членами организации, почетный президент ОКР Виталий Смирнов и олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов — почетными членами МОК.

В июне прошлого года стало известно, что комиссия по этике МОК начала проверку в отношении Исинбаевой на предмет поддержки боевых действий, а также ее контрактных связей с военными структурами — по аналогии с рекомендациями о допуске спортсменов из России к турнирам. Позже в МОК сообщили, что нарушений не нашли и она может вернуться к своим обязанностям.

Что Навка говорила про Исинбаеву

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что Елена Исинбаева проживала на Канарских островах «задолго до всех этих историй» и имеет там семью.

Также фигуристка напомнила, что легкоатлетка вошла в МОК, что является радостным событием, благодаря которому россиянка сможет отстаивать позицию РФ.

«Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию», — говорила Навка РИА Новости.

Она также отметила, что Исинбаева не является в полной мере военным человеком.

«Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком. Да, что она не надевала форму и не защищала родину военными способами, только на спортивных фронтах. Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», — пояснила фигуристка.

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