«Идиота кусок»: Тарасова резко высказалась о депутате Терюшкове Тарасова заявила, что депутат Терюшков должен покинуть Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков должен оставить свое место в Госдуме, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передает газета «Собеседник». Она назвала депутата «моральным уродом» из-за его предложения приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене.

А вот депутат Госдумы Роман Терюшков, заявивший еще в 2022-м, что смена спортивного гражданства должна приравниваться к государственной измене, — моральный урод и идиота кусок! Считаю, что он не должен больше находиться в Думе, а он там все сидит, — сказала Тарасова.

Она пояснила, что у атлетов очень мало времени, чтобы реализовать профессиональный потенциал. Поэтому Тарасова уверена, что нельзя запрещать спортсменам строить карьеру в любых обстоятельствах.

Жизнь атлета очень коротка. Я бы не запрещала никому участие, если человек чувствует в себе силы опередить соперников хоть на сантиметр. Дальше уже решение за тем, кто будет выступать. Главное — не запрещать, — заключила тренер.

Также Тарасова назвала латвийского фигуриста Дениса Васильева мерзавцем за то, что он назвал поспешным решение допустить россиян на Олимпиаду-2024. 10 января Васильев заявил, что снимать ограничения с российских спортсменов рано. Он это объяснил нестабильной политической обстановкой, допинговым скандалом и продолжением СВО.