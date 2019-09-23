https://static.news.ru/photo/a2e915c2-de18-11e9-9c4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил на пресс-конференции глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен.

Поскольку ВФЛА не выполнила критерии, необходимые для восстановления статуса, рабочая группа рекомендовала продлить отстранение организации, и совет единогласно одобрил эту рекомендацию, - сказал Андерсен

Он также отметил, что Совет ИААФ предложил конгрессу не восстанавливать в правах ВФЛА и продлить отстранение до тех пор, пока Совет не удостоверится, что все критерии выполнены.

Таким образом, российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов из России, имеющих нейтральный статус.

В начале декабря 2018 года Международная федерация лёгкой атлетики (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Ранее ИААФ отказала 14 российским спортсменам в получении нейтрального статуса из-за перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.