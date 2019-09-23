Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил на пресс-конференции глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен.
Поскольку ВФЛА не выполнила критерии, необходимые для восстановления статуса, рабочая группа рекомендовала продлить отстранение организации, и совет единогласно одобрил эту рекомендацию, - сказал Андерсен
Он также отметил, что Совет ИААФ предложил конгрессу не восстанавливать в правах ВФЛА и продлить отстранение до тех пор, пока Совет не удостоверится, что все критерии выполнены.
Таким образом, российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов из России, имеющих нейтральный статус.
В начале декабря 2018 года Международная федерация лёгкой атлетики (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.
Ранее ИААФ отказала 14 российским спортсменам в получении нейтрального статуса из-за перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории, писал News.ru.