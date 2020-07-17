Главу МОК выберут весной 2021 года

https://static.news.ru/photo/6fc6137e-c842-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nizar Kerkeni/wikipedia.com

Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут весной 2021 года. Соответствующее решение было принято на 136-й сессии комитета, состоявшейся 17 июля в формате видеоконференции.

Всего на 2021 год запланированы две сессии МОК. 137-я, на которой будут выбирать главу организации, должна состояться в Афинах. Следующая сессия (138-я) будет приурочена к началу летней Олимпиады в Токио, проведение которой было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Действующий глава МОК Томас Бах заявил, что готов вновь баллотироваться на пост президента, если его поддержат члены комитета. Он возглавляет организацию с 2013 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в МОК допустили возможность отмены зимней Олимпиады — 2022, которая должна пройти в Пекине. Член комитета Ричард Паунд пояснил, что это может произойти из-за пандемии коронавируса, а также напряжённых отношений между КНР и США и ситуации в Гонконге.