Главу МОК обеспокоило использование спорта в политических целях

https://static.news.ru/photo/ade0f558-c85a-11ea-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Urs Lindt/Keystone Press Agency/Global Look Press

17 июля состоялась 136-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Впервые в истории мероприятие прошло в онлайн-формате.

Глава МОК Томас Бах в ходе сессии заявил, что солидарность, которую проявляют участники олимпийского движения во время пандемии коронавируса, нужно сохранять и далее.

Кризис ещё далек от разрешения. Ситуация требует нашей солидарности, креативности, уверенности и гибкости, — цитирует пресс-служба МОК Баха.

Глава комитета с сожалением констатировал, что некоторые страны, напротив, ведут себя эгоистично в критических условиях. Растущая политизированность спорта, а вместе с ним и других жизненных аспектов, является одним из главных вызовов для мира, подчеркнул Бах.

Я боюсь, что эта угроза для спорта в настоящее время даже серьёзнее, чем раньше. В головах некоторых людей оживают призраки прошлого. Бойкоты и дискриминация по политическому или национальному признаку снова являют собой реальную опасность. Особенно печально, что всё это происходит спустя 40 лет после полностью проваленного бойкота Олимпиады в Москве, — заявил Бах.

Бах призвал участников олимпийского движения повлиять на правительства своих стран с тем, чтобы они поняли ценность Олимпийских игр — единственного события, которое на время объединяет мир в солидарности и без дискриминации.

Как писал NEWS.ru, Бах также заявил, что готов снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента МОК.