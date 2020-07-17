Главу МОК обеспокоило использование спорта в политических целях

17 июля состоялась 136-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Впервые в истории мероприятие прошло в онлайн-формате.
Глава МОК Томас Бах в ходе сессии заявил, что солидарность, которую проявляют участники олимпийского движения во время пандемии коронавируса, нужно сохранять и далее.
Кризис ещё далек от разрешения. Ситуация требует нашей солидарности, креативности, уверенности и гибкости, — цитирует пресс-служба МОК Баха.
Глава комитета с сожалением констатировал, что некоторые страны, напротив, ведут себя эгоистично в критических условиях. Растущая политизированность спорта, а вместе с ним и других жизненных аспектов, является одним из главных вызовов для мира, подчеркнул Бах.
Я боюсь, что эта угроза для спорта в настоящее время даже серьёзнее, чем раньше. В головах некоторых людей оживают призраки прошлого. Бойкоты и дискриминация по политическому или национальному признаку снова являют собой реальную опасность. Особенно печально, что всё это происходит спустя 40 лет после полностью проваленного бойкота Олимпиады в Москве, — заявил Бах.
Бах призвал участников олимпийского движения повлиять на правительства своих стран с тем, чтобы они поняли ценность Олимпийских игр — единственного события, которое на время объединяет мир в солидарности и без дискриминации.
Как писал NEWS.ru, Бах также заявил, что готов снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента МОК.
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