Футболиста ЦСКА вызвали на просмотр в Европу

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Тимур Пухов

Полузащитник молодёжной команды московского ЦСКА Тимур Пухов находится на просмотре в литовском «Жальгирисе».

"Он производит хорошее впечатление, уже принял участие в одной игре на сборах. Хотим еще на него посмотреть, как он себя проявит", — сказал спортивный директор клуба Дейвидас Чеснаускис Sport24.

20-летний хавбек выступал за армейцев в Юношеской лиге УЕФА, а за основной состав провёл один матч в Кубке России.

В сезоне-2018 (первенство Литвы проходит по системе «весна-осень») «Жальгирис» занял второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

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