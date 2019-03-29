Баскетболистка сборной России Ксения Тихоненко в эксклюзивном интервью News.ru поделилась своими ожиданиями от 2019 года, а также подвела итоги года уходящего.

— Почти прошёл 2018 год. Каким он для вас в плане спорта запомнится?

— Очень важными для нас были игры с турецкой командой «Чукурова». Обыгрываешь оппонента — продолжаешь выступление в Евролиге, а если нет — вылетаешь в Еврокубок. Там ещё перелёт к ним выдался проблемным: из Оренбурга в Москву, потом в Стамбул, оттуда — в Анкару, а дальше нас посадили на автобус, и мы два часа на нём колесили по стране. Слава богу, что удалось турецкий клуб в итоге пройти. Ну, и бронза Кубка России тоже пойдёт в плюс, думаю.

— Какие три главных события года назовёте?

— Выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы — 2019. Бой Хабиба Нурмагомедова тоже в список включила бы. И чемпионат мира по футболу. В последний момент о нём вспомнила (смеётся).

— Просто его в Краснодаре не было, поэтому для вас он, может, и мимо прошёл.

— Не было, да, но товарищеский матч сборная Испании с Тунисом там проводила. Поэтому мы тоже зацепили частичку большого футбольного праздника.

— Кто стал лучшим спортсменом в России, а может, и в мире?

— Так, подскажите, я выбираю помощь (смеётся). Мне кажется, тут лучшим стал Хабиб, о его бое с Макгрегором столько говорилось. А он взял и победил ирландца. И Дзюба, конечно. Он так тащил нашу футбольную команду на домашнем мундиале.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор twitter.com/ufcnews

— Чего ждёте от 2019 года?

— Хорошо выступить с «Надеждой» на чемпионате России и в играх Евролиги. А летом успешно провести со сборной России чемпионат Европы. Это вот особенно хочется.

— Не думаете, что в Год свиньи символ 2019-го кто-нибудь нам подложит? Если не в матчах «Надежды», то на Европе точно.

— Ой, вот не надо. Нет, конечно. Я о таком даже не задумываюсь. А если бы был год кролика, то всё было бы гладко, так как он белый и пушистый? (Смеётся)

— Пожелаете себе на Новый год контракт «пожирнее»?

— Самое главное — здоровье. Но не только мне, но также семье и близким. Контракт — это дело хорошее, но здоровье ничего не заменит.

— Понятно, что для многих 2018-й будет ассоциироваться с футбольным чемпионатом мира. Что-то могло сравниться с этим турниром по уровню?

— Нет конечно. Я во время ЧМ-2018 находилась в Италии, а все, кто был в нашей стране, говорили, что народу просто тьма приехала. Это было круто для нашей страны, для популяризации вида спорта. Мне вот в мае во время моей поездки в США знакомые говорили, что собираются в Россию на предстоящий турнир. Они высказывали разного рода опасения, но, думаю, турнир развеял весь негатив. Всем очень понравились атмосфера, люди.

— Стали после мундиаля более пристально следить за футболом?

— Нет, к сожалению. А может, и к лучшему. (Смеётся)