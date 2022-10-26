Фитнес-тренер назвала шесть способов добиться рельефного пресса Фитнес-тренер Минжуренко назвала правильное питание залогом рельефного пресса

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Любой поддерживающий хорошую спортивную форму человек мечтает добиться рельефного пресса, но для этого не обязательно изнурять себя постоянными тренировками. Если подойти к делу с умом, то можно добиться заветных кубиков, не проводя долгое время в тренажерном зале. Фитнес-тренер, нутрициолог, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко рассказала NEWS.ru, что добиться рельефного пресса можно всего лишь соблюдая шесть простых правил.

Залогом рельефных кубиков и плоского живота является правильное питание. Спортивные нагрузки — это лишь дополнительные возможности к достижению поставленной цели. Для начала необходимо снизить суточную норму калорий. Испытывая дефицит калорий, организм будет брать энергию из жировой прослойки, за счёт этого уйдут лишние килограммы и начнет вырисовываться явный пресс.

Сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд. Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за неё хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме, и, как следствие, появляются отеки, — объяснила Минжуренко.

Фитнес-тренер посоветовала забыть о жевательной резинке, поскольку, когда человек ее жует, незаметно для себя глотает воздух, из желудка он попадает в кишечник и надувает живот. Для появления рельефного пресса стоит также следить за гормонами в организме, особенно за эстрогеном, так как даже небольшое повышение его показателя может спровоцировать накопление жира в области живота и существенно испортить фигуру.

Уровень эстрогена будет в норме, если в организме достаточно кальция и витаминов группы В. Поэтому эти элементы обязательно должны быть в вашем рационе, — сказала Минжуренко.

Для достижения максимального эффекта при накачивании пресса понадобится ходить пешком без остановки 40 минут в день. Во время ходьбы нужно держать спину ровной и слегка втягивать живот. Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, заверила эксперт.

Из-за метеоризма люди часто замечают, что их живот кажется больше, чем он есть на самом деле, поэтому стоит пить 50 граммов пробиотика в сутки, и живот начнет уменьшаться, посоветовала Минжуренко. Также она рекомендовала тщательно пережевывать пищу.

Когда мы тщательно пережевываем пищу, она занимает меньше места в пищеварительном тракте. Так желудку легче ее переваривать, он не растягивается, а вы быстрее насыщаетесь, — подытожила фитнес-тренер.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Нагулин заявил, что во время похудения важно нормализовать режим сна, так как именно этот процесс отвечает за механизмы регенерации и помогает избавиться от лишнего жира. По его словам, спать нужно в хорошо проветриваемом помещении и не менее восьми часов. Также важно отказаться от еды за два-три часа до сна.