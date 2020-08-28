Фигуристка Медведева ответила на вопрос о личной жизни

https://static.news.ru/photo/2a05244e-ea50-11ea-88f0-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская фигуриста Евгения Медведева ответила на самые каверзные вопросы о своей личной жизни. Дважды чемпионка мира и Европы появилась в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Спортсменку просто засыпали неудобными вопросами, от которых она очень ловко отбивалась . Так, Медведеву спросили, если у неё парень.

Личное - не публичное, - парировала фигуристка.

Также журналисты задали спортсменке вопрос, касающийся её репутации. У фигуристки поинтересовались самым стыдным поступком в её жизни. Но и в этот раз девушка не растерялась. Она ответила, что ничего не стыдится.

Если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я в настоящем, - пояснила свою позицию чемпионка.

Медведева охотно рассказала о своих тренировках. Из-за коронавируса вместо поездки в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру фигуристка вынуждена остаться в Москве. Все поддержки и тулупы Евгения Медведева разучивает по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в федеральном проекте «Спорт — норма жизни».