Фигуристка Медведева ответила на вопрос о личной жизни

Российская фигуриста Евгения Медведева ответила на самые каверзные вопросы о своей личной жизни. Дважды чемпионка мира и Европы появилась в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.
Спортсменку просто засыпали неудобными вопросами, от которых она очень
Личное - не публичное, - парировала фигуристка.
Также журналисты задали спортсменке вопрос, касающийся её репутации. У фигуристки поинтересовались самым стыдным поступком в её жизни. Но и в этот раз девушка не растерялась. Она ответила, что ничего не стыдится.
Если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я в настоящем, - пояснила свою позицию чемпионка.
Медведева охотно рассказала о своих тренировках. Из-за коронавируса вместо поездки в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру фигуристка вынуждена остаться в Москве. Все поддержки и тулупы Евгения Медведева разучивает по видеосвязи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в федеральном проекте «Спорт — норма жизни».
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