«Феррари» прервала серию из 45 гонок без побед в «Формуле-1»

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Монегасский автогонщик Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», стал победителем Гран-при Бахрейна в классе машин «Формула-1». Его напарник по команде Карлос Сайнс пришёл к финишу вторым. Третье место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Таким образом, итальянская команда одержала первую победу с 2019 года. За это время состоялись 45 этапов серии «Формулы-1», в которых гонщики «Феррари» не могли занять первое место.

На победном Гран-при Сингапура в 2019 году «Феррари» также сделала победный дубль. Тогда Леклер финишировал вторым, а победителем гонки стал Себастьян Феттель.

Леклер сумел прервать вторую по продолжительности серию без побед в истории итальянской «конюшни». С 1990 по 1994 год болиды «Феррари» не знали побед на протяжении 59 этапов.

Победа в Бахрейне стала для Леклера третьей в карьере. Гонщик из Монако впервые возглавил личный зачёт «Формулы-1».

Ранее команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала соглашение с российским пилотом Никитой Мазепиным. Сам гоночный чемпионат «Формула-1» расторг контракт с телеканалом «Матч ТВ» и отменил этап Гран-при в Сочи.