Федун пообещал спонсировать «Спартак», несмотря на финансовые трудности

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Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом, сообщает «Матч ТВ». Предприниматель подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки.

В 2021 году состояние Федуна оценивалось в $11,1 млрд. В рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes он занимал 16-е место.

Телеканал уточняет , что бюджет «Спартака» формируется не только за счёт активов Федуна, поэтому неизвестно, каким образом финансовые трудности бизнесмена отразятся на футбольном клубе.

Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — сказал Федун.

В предыдущем сезоне бюджет клуба составлял 8,6 млрд рублей.

Ранее руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключило «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы.

В данный момент «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 23 очка после 19 матчей. 2 марта «Спартак» проведёт встречу 1/8 финала Кубка России против «Кубани».